Опубликованы системные требования игры Resident Evil 3 Remake

Компания Capcom запустила страницу игры Resident Evil 3 Remake в Steam, а также опубликовала системные требования игры. На странице появились только минимальные требования к характеристикам компьютера. Поиграть в Resident Evil 3 смогут пользователи 64-битных Windows 8, 8.1 и 10. Также геймерам понадобится система с процессором не хуже Intel Core i5-4460, видеокартой GeForce GTX 760 или выше и 8 гигабайт оперативной памяти. Также понадобится DirectX 11.

Минимальные системные требования следующие: операционная система Windows 7, 8.1, 10 (64-бита); процессор Intel Core i5-4460 или AMD FX-6300, или лучше; оперативная память 8 Гб ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x на 2 ГБ; DirectX версии 11.

Системные требования схожи с теми, которые были в игре Resident Evil 2, поскольку обе игры используют движок RE Engine и визуально подобны, если верить первому трейлеру.

Выйдет Resident Evil 3 Remake 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Уже можно сделать предзаказ на странице игры в Steam. Вместе с обновленной RE 3 разработчики отдают и копию мультиплеерного экшена Project Resistance, в котором будут доступны персонажи ремейка.

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