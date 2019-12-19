Игра World of Tanks Blitz получит новый танк к Новому году

Очередной разработчик видеоигр присоединился к встрече Нового года. Компания Wargaming запустила праздничное мероприятие в World of Tanks Blitz.

Уже сегодня в игре откроется Чудесная лавка, в которой "танкисты" смогут пройти 15 этапов праздничного события и получить за это награды. За победы в матчах игроки будут получать мандарины, которые затем они смогут потратить на открытие Новогодних контейнеров. В сундуках прячутся бустеры, сертификаты, камуфляжи и снежинки, позволяющие проходить этапы события. Мандарины также можно выиграть в настольной мини игре.

Выполнив задания, игроки откроют коллекционный танк X уровня VK 90.01 и камуфляж "Клинок" для него. Добираясь до главной награды "танкисты" смогут открыть премиум-танк V уровня Pz. V/IV и как минимум четыре Снежных шара с редкими танками или ресурсами. Для прохождения праздничного события потребуется техника V уровня или выше, но подарки получат все игроки. Если зайти в Blitz с 23 декабря по 12 января можно получить танк III уровня БТ-СВ, слот в ангаре, праздничный новогодний камуфляж, 200020 серебра и два сертификата на день према.

Чудесная лавка будет работать с 19 декабря до 9 января включительно. После закрытия магазина мандарины испортятся, снежинки растают, а каждый снежный шар заменят на 5000 золота.

Как сообщало издание "Комментарии", Wargaming презентовала игру World of Tanks Blitz для Android-устройств.