Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Игра World of Tanks Blitz получит новый танк к Новому году

Компания Wargaming добавила новый танк и ряд подарков в новогоднее событие игры World of Tanks Blitz

сегодня, 16:29
Автор:

• Зинченко Павел

Очередной разработчик видеоигр присоединился к встрече Нового года. Компания Wargaming запустила праздничное мероприятие в World of Tanks Blitz.

Уже сегодня в игре откроется Чудесная лавка, в которой "танкисты" смогут пройти 15 этапов праздничного события и получить за это награды. За победы в матчах игроки будут получать мандарины, которые затем они смогут потратить на открытие Новогодних контейнеров. В сундуках прячутся бустеры, сертификаты, камуфляжи и снежинки, позволяющие проходить этапы события. Мандарины также можно выиграть в настольной мини игре.

Выполнив задания, игроки откроют коллекционный танк X уровня VK 90.01 и камуфляж "Клинок" для него. Добираясь до главной награды "танкисты" смогут открыть премиум-танк V уровня Pz. V/IV и как минимум четыре Снежных шара с редкими танками или ресурсами. Для прохождения праздничного события потребуется техника V уровня или выше, но подарки получат все игроки. Если зайти в Blitz с 23 декабря по 12 января можно получить танк III уровня БТ-СВ, слот в ангаре, праздничный новогодний камуфляж, 200020 серебра и два сертификата на день према.

Чудесная лавка будет работать с 19 декабря до 9 января включительно. После закрытия магазина мандарины испортятся, снежинки растают, а каждый снежный шар заменят на 5000 золота.

Как сообщало издание "Комментарии", Wargaming презентовала игру World of Tanks Blitz для Android-устройств.

Источник: https://gagadget.com/games/58264-novyij-god-vworld-oftanks-blitz-wargaming-zapustila-ispyitanie-snovyim-tankom-ipodarkami/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...