Компания Valve представила первый геймплей игры Half-Life: Alyx

Компания Valve продемонстрировала игру Half-Life: Alyx представителю издания Adam Savage’s Tested. Ему удалось поиграть на восьми разных VR-гарнитурах.

Первое, на что журналист обратил внимание, так это качество графики и музыкального сопровождения. Half-Life: Alyx представляет собой полноценную игру с множеством интерактивных объектов на уровнях. Проект предназначен для длительных сессий. Журналист заверил, что даже после трех часов беспрерывной игры, он не чувствовал никакой усталости.

Журналист Tested также высоко оценил перчатки главной героини. С их помощью игроки будут взаимодействовать с объектами вокруг, бросаться предметами и даже решать головоломки. К тому же для упрощения взаимодействия игра слегка подтягивает игрока к предмету, который он собирается взять, что избавляет от необходимости выверять каждое движение.

Стоит отметить, что разработчики решили не упрощать стрельбу. Half-Life: Alyx нет автоприцеливания и прочих помощников, а для перезарядки придется проделать ряд действий, не ограниченных нажатием одной кнопки. Для смены обоймы также понадобится несколько движений - нужно достать магазин из-за плеча, вставить его в пистолет и передернуть затвор.

Журналист успел протестировать Half-Life: Alyx на восьми VR-шлемах. Игра работает с Valve Index, Oculus Rift S, Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift, Pimax и WMR. Все гарнитуры показали себя хорошо и даже устройства прошлого поколения выводят приятную глазу картинку, и не ограничивают в движениях.

Напомним, что Half-Life: Alyx выйдет на PC в марте 2020 года.

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