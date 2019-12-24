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Илон Маск добавил новую игру в электромобили Tesla

Илон Маск представил очередное обновление для бортового компьютера электромобиля Tesla

сегодня, 12:21
Автор:

• Зинченко Павел

Илон Маск продолжает пополнять библиотеку игр Tesla. Теперь он анонсировал еще два игровых проекта для электромобиля.

Маск "забежал" в Twitter, чтобы рассказать о новом обновлении для бортового компьютера Tesla. Праздничный апдейт добавит игру Stardew Valley, нарды, а также предварительную версию автопилота. Напомним, что в библиотеку электромобиля уже попали такие игры, как Atari, Cuphead и Fallout Shelter.

Вероятно, водители будущего смогут развлекать себя играми, а автомобиль тем временем будет самостоятельно добираться до пункта назначения. Но на даный мломент играть в игры водитель сможет только во время стоянки, используя геймпад или сенсорный экран.

Игра Stardew Valley — это симулятор жизни на ферме, который разработал геймдизайнер Эрик Барон. Игроку предлагают сыграть за парня или девушку, которые покидают большой город и начинают новую жизнь на заброшенной ферме. Помимо ухода за растениями, геймеры могут контактировать с другими персонажами, развивать ферму и защищать ее от монстров.

Те, кто еще не имеет электромобиля, смогут поиграть в Stardew Valley на PS4, Xbox One, PC, Switch, а также Android и iOS.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск представил футуристический квадроцикл Cyberquad.

Источник: https://gagadget.com/58397-ilon-mask-vyipustit-naelektromobili-tesla-simulyator-fermera-stardew-valley/
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