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Стала известна новая информация об игровых приставках Xbox Series X и PlayStation 5

Новая утечка помогла узнать больше о характеристиках игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5

сегодня, 14:03
Автор:

• Зинченко Павел

Благодаря новым утечкам можно узнать больше о том, что послужит основой для игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5. Как и ожидалось, цифры в пересчете на Xbox One и PS4 превышают производительность.

Утечка, который подробно описано в отчете Digital Foundry, произошла прямо из тестовых лабораторий AMD. Ходят слухи, что Xbox Series X будет обладать "откровенно огромным" графическим процессором, возможно, достигающим 12 терафлопс - сравните это с примерно 1,3 терафлопс ванильного Xbox One и шестью терафлопсами графики Xbox One X.

Отчет более конкретен, когда речь заходит о PS5. Утечка сообщает, что преемник PS4 будет иметь видеокарту 9,2 терафлопа, что намного меньше, чем прогнозируемые 12 терафлопов. Утечка также утверждает, что PS5 будет работать с памятью GDDR6, преемником долговременной памяти GDDR5, которая используется в большинстве видеокарт текущего поколения. Некоторые графические карты, которые используют память GDDR6, включают GTX 1660ti, RTX 2060-2080 и AMD Radeon Radeon RX 5700. Также подробно рассматриваются три различных "режима", которые PS5 будет использовать для поддержки обратной совместимости с PS4 и PS4 Pro. Сообщается, что система будет переключаться между Gen 0, Gen 1 и Gen 2, чтобы играть в игры для PS4, PS4 Pro-extended и PS5 соответственно.

Тем не менее, не следует забывать, что это лишь утечка. Надежную информацию следует искать лишь в официальных объявлениях производителей приставок.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики представили первую игру для PlayStation 5.


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Источник: https://www.gamesradar.com/xbox-series-x-and-ps5-gpu-specs-have-reportedly-leaked/
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