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Игра Dota Underlords с треском провалилась

На сегодняшний день Dota Underlords потеряла 80% своей аудитории

сегодня, 11:42
Автор:

• Зинченко Павел

Игра Dota Underlords от компании Valve переживает худшие времена. Как сообщает портал Steamcharts, за последние 30 дней максимальный одновременный онлайн Dota Underlords достиг всего лишь 18 тысяч человек. Игроки проводили в игре в среднем по тринадцать минут. С одной стороны - это не наихудший показатель, но все познается в сравнении. Напомним, что во время релиза в июне проект собрал 202 254 игроков. Потеря аудитории началась уже через месяц. В июле игра смогла собрать только 111,805 пользователей, а в августе - не больше 74 тысяч геймеров.

На сегодняшний день в Dota Underlords в среднем играет 11 тысяч пользователей, что на 80% меньше, чем на старте. Геймеры на Reddit отмечают, что Valve не понимала в каком направлении развивать Dota Underlords. Разработчики добавили новые механики с боевым пропуском, но совсем не уделили внимание обновлению баланса. К тому же матчи стали значительно длиннее, по сравнению с ранними версиями игры.

Справедливости ради следует уточнить, что Steamcharts учитывает только игроков в Steam. После релиза на PC игра присутствует и на Android с iOS. Возможно, что значительная часть аудитории отдала предпочтение мобильным платформам.

Напомним, что Dota Underlords - это двойник кастомного режима Dota Auto Chess от Drodo Studio. Поначалу Valve пыталась заманить разработчиков к себе, но в конце концов создала отдельную игру с новой командой. В то же время Drodo Studio продолжают работать над Auto Chess, но уже с новыми героями.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve остановила выпуск геймпада Steam Controller.

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Источник: https://gagadget.com/games/58844-ocherednoj-proval-valve-dota-underlords-poteryala-80-auditorii-noderzhitsya-luchshe-artifact/
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