Игра Dota Underlords с треском провалилась

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Игра Dota Underlords от компании Valve переживает худшие времена. Как сообщает портал Steamcharts, за последние 30 дней максимальный одновременный онлайн Dota Underlords достиг всего лишь 18 тысяч человек. Игроки проводили в игре в среднем по тринадцать минут. С одной стороны - это не наихудший показатель, но все познается в сравнении. Напомним, что во время релиза в июне проект собрал 202 254 игроков. Потеря аудитории началась уже через месяц. В июле игра смогла собрать только 111,805 пользователей, а в августе - не больше 74 тысяч геймеров.
На сегодняшний день в Dota Underlords в среднем играет 11 тысяч пользователей, что на 80% меньше, чем на старте. Геймеры на Reddit отмечают, что Valve не понимала в каком направлении развивать Dota Underlords. Разработчики добавили новые механики с боевым пропуском, но совсем не уделили внимание обновлению баланса. К тому же матчи стали значительно длиннее, по сравнению с ранними версиями игры.
Справедливости ради следует уточнить, что Steamcharts учитывает только игроков в Steam. После релиза на PC игра присутствует и на Android с iOS. Возможно, что значительная часть аудитории отдала предпочтение мобильным платформам.
Напомним, что Dota Underlords - это двойник кастомного режима Dota Auto Chess от Drodo Studio. Поначалу Valve пыталась заманить разработчиков к себе, но в конце концов создала отдельную игру с новой командой. В то же время Drodo Studio продолжают работать над Auto Chess, но уже с новыми героями.
Как сообщало издание "Комментарии", Valve остановила выпуск геймпада Steam Controller.
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