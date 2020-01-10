Игра The Division 2 получит новую локацию и засекреченные миссии

Игра The Division 2 получила в 2020 году очередное масштабное обновление. Оно будет включать новую локацию, разновидности оружия и засекреченные миссии.

В игре появятся эпизод 3 "Бруклин: возвращение домой", а также локация Кони-Айленд. На острове геймеров ожидают две новых основных миссии. Пока что их сюжет остается в тайне. Кроме того, владельцы пропуска первого года получат еще пару дополнительных засекреченных заданий.

Вместе с возможностью исследовать новые регионы, в игру вернутся "Чистильщики". Их геймеры знают еще по первой части The Division. Фракция состоит из фанатиков, которые надеются очистить Нью-Йорк от вируса при помощи огня. Для этой цели "Чистильщики" используют огнеметы, поэтому подходить к ним слишком близко не стоит.

В The Division 2 добавят новую специализацию, но информация об этом также держится в секрете. Но разработчики сообщили, что игроки смогут использовать новый пистолет-пулемет "Хамелеон" (Kameleon), который способен сливаться с окружающей средой.

Рейд Foundry, который Ubisoft отложила до 2020 года, не появится с релизом обновления. Он нагрянет в игру позже в рамках третьего эпизода. Разработчики также подтвердили, что не будут проводить предварительное тестирование перед запуском обновления. Это решение было обусловлено тем, что команда не затрагивала баланс.

Выйдет "Бруклин: возвращение домой" в феврале 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft усовершенствует игру Ghost Recon Breakpoint.