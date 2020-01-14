Отважные герои и короткие схватки: как выглядит новая игра от Ubisoft

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Французская компания Ubisoft продолжает экспериментировать при разработке новых видеоигр. На этот раз она соединила вместе жанр королевской битвы и автобатлер. В результате такого объединения уже в этом месяце выйдет игра Might and Magic: Chess Royale.
В новой игре геймеров ожидает вариация Dota AutoChess с битвами на сто участников. Как и в любых других автобатлерах игроки будут комбинировать юнитов, создавать уникальные связки, покупать снаряжение, улучшать воинов и размещать их на поле боя.
Уникальность Might and Magic: Chess Royale заключается в коротких матчах, которые длятся менее десяти минут. Игра также порадует присутствием героев из вселенной франшизы. Ubisoft также обещает отличную графику и регулярные обновления с событиями.
Выйдет Might and Magic: Chess Royale уже 30 января на PC, Android и iOS. Игра уже прошла закрытое тестирование, так что геймеров ждет официальный релиз. О кроссплатформенных сохранениях пока не сообщается. Скорее всего, именно поэтому разработчики сделали ставку на короткие столкновения.
Как сообщало издание "Комментарии", компания Ubisoft усовершенствует игру Ghost Recon Breakpoint.
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