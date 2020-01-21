Компания SEGA анонсировала новый игровой проект

Международный производитель видеоигр SEGA решил надлежащим образом подготовиться к 30-летию своего знаменитого маскота, анонсировав проект Sonic 2020.

В рамках этой инициативы компания будет публиковать новости о Сонике 20-го числа каждого месяца до конца этого года. Напомним, что первая игра Sonic the Hedgehog вышла 23 июня 1991 года на приставке Sega Genesis.

В рамках подготовки к этому событию, SEGA уже представила в январе обои для рабочего стола ПК и смартфонов, фон для профиля в Twitter, а также оригинальные аватары для социальных сетей. Компания также начала искать художников, которые являются фанатами этой серии и готовы нарисовать побольше обоев-календарей для остальных месяцев.

Компания пока не сообщила, каким будет финал инициативы, но, похоже, фанатов франшизы ожидает появление новой игры. Еще в марте 2019 года гейм-дизайнер и глава Sonic Team Такаси Иидзука сообщил, что работа над новым "Соником" идет полным ходом.

Последней каноничной игрой в серии стала Sonic Forces. Она завоевала симпатии фанатов в меньшем масштабе, чем пиксельная Sonic Mania. Вероятно, SEGA соединит игровой процесс Sonic Mania с современной графикой Sonic Forces, чтобы угодить как новичкам, так и старым поклонникам серии.

Как сообщало издание "Комментарии", SEGA анонсирует новую игру на Gamescom 2019.





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