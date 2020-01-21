Появился геймплей к первой игре для PlayStation 5

Во время мероприятия The Game Awards 2019 студия Gearbox представила игру Godfall. Напомним, это первая игра для PlayStation 5. Тогда был представлен небольшой ролик. Теперь же компания порадовала первыми полноценными кадрами новой игры.

если верить короткому ролику, геймерам прийдется сражаться в фэнтезийном окружении, используя колющие и режущие предметы. Еще ранее разработчики сообщили, что больше внимания уделяют ближнему бою. Судя по первым кадрам, Godfall напоминает Souls-like с вдумчивыми и неспешными битвами. Вероятно, первое впечатление обманчиво, поскольку игра еще на ранней стадии разработки, а геймплей вообще взят из внутреннего трейлера студии.

Тем не менее, разработчики рассказали, что геймеры будут сражаться со злом не только ради победы добра. У них будет и более меркантильный интерес - заполучить легендарное оружие. Кроме того, в Godfall появится кооператив до трех игроков, которые смогут сообща проходить подземелья и миссии.





Выйдет игра уже во время зимних праздников 2020 года на PlayStation 5, а также PC в Epic Games Store. Разработкой проекта занимается компания Counterplay Games. В студии работают 75 опытных разработчиков, которые причастны к созданию таких игр, как Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Diablo III, Gears 5, Titanfall 2, Halo 5 и других. Издателем проекта будет студия Gearbox.

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