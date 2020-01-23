Новые танки и призы: World of Tanks Blitz получила крупное обновление

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У компании Wargaming праздники и не думают заканчиваться. Теперь разработчики анонсировали новое событие в World of Tanks Blitz, которое приурочивается к китайскому Новому году (он также известен как Лунный).
Разработчики запускают игровое событие "Лунный свет", во время которого геймеры будут собирать Лунные монеты, сталкиваясь с противниками в обычных и рейтинговых боях на танках V уровня и выше. За каждую победу выдается вознаграждение в виде двух монет, а за первые пять побед — Лунный контейнер, в котором содержатся пять Лунных монет, бустеры, кредиты и дни премиум-аккаунта.
Пополняя "лунную казну" участники будут открывать последующие этапы события. Игроки смогут заполучить новые призы и два суперлота: захватчик VI уровня Type 64 (400 монет) и T-34-3, машину огневой поддержки VIII уровня (920 монет). Продлится мероприятие с 24 по 31 января.
Компания Wargaming также напомнила, что с обновлением 6.7 в игру вторглись американские легкие танки IX и X уровней T92E1 и Sheridan. Они уже успели покрыть себя славой - геймеры провели на них более пяти миллионов боев.
Как сообщало издание "Комментарии", World of Tanks ожидают новогодние обновления.
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