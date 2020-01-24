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Мощная винтовка и сильный рукопашник: что появится в новом сезоне Apex Legends

Геймеры смогут начать испытывать четвертый сезон игры Apex Legends 4 февраля

24 января 2020, 12:26
Автор:

• Зинченко Павел

Разработчики из компании Respawn Entertainment анонсировали четвертый сезон игры Apex Legends, сообщив первые подробности о грядущем контенте. Как и следовало ожидать, новый сезон начнется с пополнения в рядах бойцов.

В игру добавят бойца по имени Кузня, которого которого уже успели окрестить "Джаксом на минималках". Главная особенность бойца — мощные руки, которые делают его грозным противником в рукопашной схватке.  Не обойдется и без обновленного боевого пропуска. В нем появится более 100 наград, включая раскраски для оружия, наборы Apex, экраны загрузки и так далее.

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Respawn показала и новую пушку, который можно будет использовать в четвертом сезоне. Игроки смогут пострелять со снайперки "Страж", которая станет самым мощным оружием в Apex Legends, но в то же время и самым медленным. К тому же, если верить заверениям разработчиков, снайперка получит режим с заряженным выстрелом, что сделает оружие еще эффективнее в умелых руках.

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Стартует четвертый сезон Apex Legends 4 февраля 2020 года, в первую годовщину игры. В связи с этим разработчики решили вручить подарки. Геймеры, которые зайдут в Apex Legends с 4 по 11 февраля, получат талисман "Бумажный летун", эмблему за лояльность и 10 000 единиц опыта за первый матч дня.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty: Mobile получит масштабные обновления.


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Источник: https://gagadget.com/games/59535-respawn-predstavila-chetvertyij-sezon-apex-legends-novaya-legenda-ubojnaya-snajperka-idata-starta/
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