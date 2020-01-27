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Демоны переселяются: с кем прийдется сразиться в DOOM Eternal

В DOOM Eternal появятся демоны из предыдущей игры

сегодня, 16:01
Автор:

• Зинченко Павел

YouTube-канал Noclip выпустил ролик с участием игрового директора id Software. Он рассказал о новых демонах в игре DOOM Eternal. Также он сообщил, что в игру перекочуют демоны из предыдущей игры DOOM 2. 

Во время игры в DOOM Eternal геймеры вновь встретятся с демонами из DOOM 2, в том числе Pain Elemental, Arachnotron, Archvile и Hellified Soldiers. Разработчики решили не переделывать их основные способности. Тем не менее, они основательно поработали над их внешним видом адаптировали спрайты под современную графику. К тому же "новые старые" монстры потребуют нового подхода. Например, чтобы Arachnotron перестал быть угрозой, надо уничтожить его турель. Из новых демонов в DOOM Eternal появятся Whiplash, Tentacles, Marauder, Doom Hunter и Carcass. По сообщениям директора, это будут серьезные противники. Игроку следует научиться распределять приоритеты на поле битвы и использовать весь арсенал.


DOOM Eternal выйдет 20 марта 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Разработчики также планируют выпустить версию для Nintendo Switch, но владельцам этой консоли прийдется запастись терпением и подождать выпуска дольше.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty: Mobile получит масштабные обновления.



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Источник: https://gagadget.com/games/59652-pochuvstvuj-raznitsu-idsoftware-perenesla-demonov-izdoom-2-vdoom-eternal/
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