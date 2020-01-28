В США откроют специальные отели для геймеров

Отели под брендом Atari открываются по крайней мере в восьми городах в надежде привлечь геймеров современными площадками и студиями для проведения киберспортивных мероприятий.

Знаменитая компания, выпускающая видеоигры, дала лицензию на использование своего названия основанной в Фениксе девелоперской компании True North Studio для развития сети отелей. Разработкой и созданием дизайна отелей руководят Шелли Мерфи, генеральный директор GSD Group, и Наполеон Смит III, продюсер перезагрузки франшизы фильма "Черепашки-ниндзя".

Согласно Engadget, отель предложит современные места для соревнований профессионального уровня. Согласно пресс-релизу, в отеле также будут установлены новейшие технологии VR и AR для всех возрастов и игровых возможностей.

"Если хотите принять участие в аркадной игре, то получите такую возможность. Если вы киберспортсмен и активный игрок, у нас будет студия и место, и это будет для вас. Это похоже на то, будто Atari сливается с Disney, с киберспортом и с захватывающими развлечениями в одно целое", - сказал Мерфи порталу KNXV-TV.

Ожидается, что первый отель откроется в середине 2020 года в Фениксе. Другие отели запланированы в Лас-Вегасе, Денвере, Чикаго, Остине, Сиэтле, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеры получат временный бесплатный доступ к игре Borderlands 3.



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