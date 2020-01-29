Можно построить настоящий дом: Lego запускают линейку Dots

Всемирноизвестный производитель игрушек Lego презентовал новую линейку Dots. Она состоит из напоминающих основу для мозаики деталей и 2D-плиток, из которых можно создать всевозможные узоры, аксессуары и декор.

Кроме того, из конструктора Dots можно изготовить браслеты, держатели для карандашей и рамки для фотографий, поверхности которых можно оформлять на свое усмотрение. Также в коллекцию вошло около 30 плиток с различными эмодзи и символами, такими как звезды, музыкальные ноты, планеты и отпечатки лап.

Чтобы продемонстрировать все возможности новой коллекции, художница Камилла Валала создала в лондонском районе Кингс-Кросс интерактивный дом с 5 комнатами и двухметровой горкой из деталей Dots. Воплотить задумку в реальность ей помогали 180 детей и взрослых. В общей сложности им понадобилось около 800 часов на сбор здания, состоящего из 2 млн элементов Lego. После Лондона дом из Dots отправится в Lego World в Копенгагене. Официальный запуск Dots запланирован на начало весны этого года.

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