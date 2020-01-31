Пришел, чтобы мстить: в Apex Legends появится новый уникальный боец

Компания Respawn раскрыла главную интригу четвертого сезона Apex Legends, представив персонажа, который станет новой легендой игры. В начале этой недели создатели "убили" Кузню, на которого ранее возлагали большие надежды. Новый трейлер показал, кто его заменит.

Ревенант явился в королевскую битву с целью отомстить. Раньше он был человеком, лучшим киллером в преступном синдикате Hammond Robotics, но его хозяева закрыли проект, превратив парня в ходячий кошмар из стали. Когда Ревенант прослышал о новом проекте компании, то поставил пред собой цель уничтожить каждого, кто причинил ему боль.

Если верить трейлеру, Ревенант имеет навыки рукопашного боя, а аткже метко стреляет. Но и это не все. В опасных ситуация персонаж облачается в каменную броню, которая способна некоторое время блокировать любой физический урон.





Что касается контента четвертого сезона, то новые подробности пока не известны. Разработчики намереваются создать новый боевой пропуск с сотней наград, включая раскраски для оружия, облики, наборы Apex, экраны загрузки и тому подобное. Respawn также показала новое оружие, которое заглянет в игру в четвертом сезоне. Геймерам дадут пострелять из снайперской винтовки "Страж", которая станет самым мощным и самым медленным оружием в Apex Legends.

Как сообщало издание "Комментарии", игра Apex Legends получила масштабные обновления.

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