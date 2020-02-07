Google Maps отмечает 15-летие оригинальными обновлениями

Приложению Google Maps исполняется 15 лет. Чтобы отпраздновать это событие, Google выпускает новую иконку для сервиса вместе с немного переработанным приложением и парой новых функций.

Самым большим изменением здесь может быть сама иконка - исчезла классическая иконка пересечения карт в пользу нового пин-кода Google на белом фоне, который более точно соответствует брендингу других приложений Google. Само приложение Google Maps также претерпевает небольшие изменения, с двумя добавленными вкладками внизу: обновление получит вкладки "Добавить" и "Обновления" и заменит вкладку "Для вас" более сфокусированной вкладкой "Сохраненные".

Мотивация редизайна коренится в более поздней функциональности, добавленной Google в Maps, такой как повышенное внимание к пользовательскому контенту и возможность следить за другими пользователями. Благодаря новым вкладкам, многие из этих функций размещены в центре и видны для пользователей, а не скрыты глубоко в боковом меню.





Google также анонсирует пару новых функций для Maps, хотя они появятся только в марте. Во-первых, это увеличение объема краудсорсинговой информации для общественного транспорта. Раньше в Google Maps можно было узнать только о том, что поезд или автобус перегружены. Теперь новое обновление позволяет пользователям получать другие данные, такие как температура, доступность для инвалидных колясок или наличие вагона только для женщин.

Другое обновление касается функции Live View от Google с расширенной реальностью, которая получает более легкий режим, который будет просто отображать местоположение пункта назначения, не переходя в полнофункциональный режим трехмерной пошаговой навигации, который в настоящее время доступен.

Новый интерфейс значков и вкладок появится сегодня на устройствах iOS и Android. Новая информация о транзите и режим Live View появятся в будущем обновлении в следующем месяце.

Как сообщало издание "Комментарии", Google создала уникального чат-бота.

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