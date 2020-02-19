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Знай наших: украинка стала чемпионкой по Counter Strike

59-летняя украинка одержала победу в международном турнире по Counter Strike

сегодня, 11:01 247
Автор:

• Зинченко Павел

Знай наших: украинка стала чемпионкой по Counter Strike

59-летняя украинка Татьяна Силенко победила на международном турнире по Counter Strike. Она выступала в составе киберспортивной команды Ageless Shooters.
Татьяна Силенко, по специальности является инженер-механиком бродильных производств. Она умудрилась попасть в ряды команды Ageless Shooters (Нестареющие стрелки) совершенно случайно и сперва даже не представляла себе о какой игре идет речь. Но, неожиданно для самой себя она поняла, что ей нравится Counter Strike.


В киберспортивных команду входят только геймеры 55-ти лет и старше. Их тренировки длятся по три часа в день и пять раз в неделю. Татьяна признается, что она не была геймером всю жизнь. "Я считала компьютерные игры чем-то ужасным, а сейчас очень обидно, что не играла. Это отличная профилактика Альцгеймера, плюс выделяется адреналин, прокачиваются сосуды", - признается украинка.

Команда Ageless Shooters была основана по инициативе благотворительного фонда "Жизнелюб" и компании Lenovo. Средний возраст украинских игроков составляет 59 лет. В команде пять человек основного состава и два в резерве. Первое международное соревнование с участием Ageless Shooters состоялось в сентябре прошлого года, на популярном фестивале Comic Con. Это была дружеская встреча Украина - Швеция, где чемпионы мира шведы проиграли украинцам со счетом 16:1.

Как сообщало издание "Комментарии", украинка приняла роды у иностранки на борту самолета.


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Источник: https://espreso.tv/news/2020/02/18/59_richna_ukrayinka_peremogla_na_mizhnarodnykh_zmagannyakh_z_counter_strike
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