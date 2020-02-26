Новые бойцы Battlefront 2: эвоки вновь помогут восстанию

Представители компании DICE рассказали больше подробностей о новом дополнении для игры Star Wars: Battlefront 2 под названием Age of Rebellion, которое должно выйти уже сегодня.

DICE посвятили Age of Rebellion кооперативной части Battlefront 2. После обновления геймеры смогут принять участие в битвах на Явине, Звезде Смерти 2, Эндоре, планете Хот, Татуине, Кесселе и во дворце Джаббы.

Кроме новых локаций в игру заглянут и эвоки, которые в свое время фактически спасли повстанцев от полного разгрома. Эвок Охотник получит лук в качестве оружия, который не демаскирует бойца на мини-карте во время стрельбы. Геймеры получат возможность вести огонь как "от бедра" с автоматическим прицеливанием, так и прицельно с ручным наведением. Второй способ повышает как точность, так и урон. Бойцы эвоков получат навык Доблестный Рог, активировав которую воины получат бонусы к броне и урону.





Войска Империи пополнит ISB Agent, имеющий два бластера RK-3. Боец эффективен на средней дистанции и в ближнем бою. На поле боя агент может использовать способность Штурмовая подготовка, которая повышает скорость бега и защиту. ISB Agent имеет навык Имперская разведка. Активируя способность, агент отмечает четырех ближайших противников, и это количество можно увеличить, убивая врагов во время действия способности.

В Battlefront 2 также завезут новое оружие: винтовка E-11D; пистолет DL-18; бластер T-21; винтовка Cycler Rifle.

Как сообщало издание "Комментарии", Star Wars Battlefront 2 получила новый кооперативный режим.

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