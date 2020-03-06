Бот обнаружил неанонсированную игру по вселенной Star Wars

Компания Electronic Arts решила сполна использовать права на франшизу Star Wars и намеревается создать новый проект по вселенной Джорджа Лукаса.

Пользователь Twitter PSN releases, который отслеживает обновления в PlayStation Store, объявил о добавлении игры Star Wars: Project Maverick. Находку сделал бот аккаунта, разработанный Лучано Чикариелло для учета новых релизов в цифровом магазине Sony. Даже сайт Gamstat, который "слил" обложку Resident Evil 3 в PlayStation Store, рекомендует бота PSN releases для просмотра обновлений в PSN.

Аккаунт показал широкой публике оригинальный арт к игре, на котором можно увидеть имперский звездный разрушитель и астероиды. Вполне вероятно, геймеров ждет симулятор космических баталий, где имперские истребители Tie Fighter будут противостоять повстанческим X-Wing. Игровой процесс будет основан на режиме космических битв в Star Wars Battlefront II.

Как отмечает издание wccftech, игра получила кодовый номер ID: EP0006-CUSA19053_00-MAVERICKBETA0001. Видимо, проект загрузили в PlayStation Store для тестирования и некоторые геймеры даже имеют к нему доступ.

Еще в феврале Kotaku рассказали, что Electronic Arts готовит несколько проектов по Star Wars — сиквел Jedi: Fallen Order и небольшую игру от EA Motive. Возможно, Star Wars: Projekt Maverick как раз и является неизвестным проектом компании по знаменитой франшизе.





Как сообщало издание "Комментарии", игра Star Wars Jedi: Fallen Order будет иметь продолжение.

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