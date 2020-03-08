EA Games заблокировала аккаунт популярного игрового критика

Развлекательный гигант EA Games запретил известному стримеру играть в любые из его игр, сославшись на оскорбительное поведение. Компания заявила, что Курт Фенек, известный в Интернете как Kurt0411, опубликовал "оскорбительные и угрожающие сообщения" о сотрудниках Electronic Arts. Компания заявила, что заблокировала его аккаунт и доступ к играм на консоли. В свою очередь, Фенек отрицал, что делал оскорбительные замечания, и сказал BBC, что считает запрет "злоупотреблением властью".

Геймер имеет более 100 000 подписчиков на YouTube и часто привлекает более 10 000 зрителей в свои прямые трансляции футбольной видеоигры FIFA 20. 25-летний молодой человек из Мальты ранее профессионально играл в FIFA, соревнуясь в турнирах за денежные призы. Он также был откровенным критиком EA Games и игр FIFA, критикуя программное обеспечение и его разработчиков в своих видео на YouTube. Он выделил технические проблемы и проблемы с программным обеспечением, которые затронули более 10 миллионов игроков.





EA Games заявила, что она "открыта для обратной связи и конструктивной критики", но не потерпит "ядовитого поведения". В марте 2019 года компания направила Фенечу "последнее предупреждение" за нарушение кодекса поведения профессиональных игроков. В ноябре 2019 года Фенек был отстранен от участия во всех соревнованиях после того, как EA заявила, что он совершил "дополнительные онлайн-атаки на конкурентов и сотрудников EA". Геймер свою вину отрицал. Затем EA заявила, что окончательно заблокировала Фенека, потому что он "продолжал публиковать оскорбительные и угрожающие сообщения и видео о сотрудниках EA и конкурентоспособных игроках в социальных сетях и поощрял других делать это". Некоторые видео Фенека о FIFA были сняты с Twitch и YouTube после заявлений об авторских правах, предъявленых EA Games.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts раздает бесплатную версию игры FIFA 20.

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