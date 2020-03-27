Школьный учитель провел урок с помощью видеоигры

Учитель нашел способ проводить уроки дистанционно, используя виртуальную реальность, а также игру Half-Life: Alyx.

Чарльз Кумбер, преподаватель из Сан-Диего, использовал YouTube, чтобы провести урок геометрии, используя внутриигровые маркеры и доски из дерева. Этот невероятный урок домашнего обучения стал возможен благодаря чистому уровню детализации в первых моментах Half-Life: Alyx, который позволяет игрокам рисовать на окнах в оранжерее Аликс.

Кумбер проводил своих учеников по признакам дополнительных углов, используя оконные стекла и набор цветных маркеров. В какой-то момент он даже размахивал доской из дерева для физической демонстрации. Кумбер закончил видео в комнате наблюдения Аликс и стер часть ее детального макета Цитадели.





Этот оригинальный метод дистанционного обучения является ответом на кризис COVID-19, который заставил многие страны закрыть школы и вынудил учителей адаптироваться для обеспечения обучения.



Напомним, что экшен Half-Life: Alyx вышел 23 марта. Критики от него в восторге, но вот геймеры в большинстве своем поиграть пока что не смогут - не у каждого дома завалялось VR-устройство.

Как сообщало издание "Комментарии", Valve остановила выпуск геймпада Steam Controller.



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