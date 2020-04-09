Компания Google открыла бесплатный доступ к своему игровому сервису

Компания Google сообщила, что сервис потокового воспроизведения игр Google Stadia теперь бесплатен для всех, кто имеет аккаунт Gmail. Если у пользователя есть совместимое устройство и контроллер, а также качественный интернет в одной из 14 поддерживаемых стран, то он может зарегистрироваться прямо сейчас и получить версию "Pro" с несколькими встроенными играми на два месяца.

До сегодняшнего дня Stadia была доступна только через Premiere Edition за 129 долларов, поставляемая с контроллером, хотя бесплатная версия "Base" уже давно обещана. В своем блоге компания объяснила, что сильное давление пандемии привело к тому, что они наконец открыли сервис.

Хотя компания не сообщает ничего о постоянном бесплатном базовом уровне, представитель Google подтвердил, что он существует, и игроки, зарегистрировавшиеся сегодня, смогут перейти на него, если они решат не платить за Pro через два месяца. Он ограничен разрешением 1080p, 60 кадрами в секунду и стереозвуком.



Бесплатный сервис на даный момент доступен в следующих странах: США, Канада, Объединенное Королевство, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия.

Как сообщало издание "Комментарии", Google опубликует данные о перемещении пользователей.

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