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Компания Google открыла бесплатный доступ к своему игровому сервису

Воспользоваться бесплатным доступом к игровому сервису сможет каждый, у кого есть аккаунт Gmail

сегодня, 13:51
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Google открыла бесплатный доступ к своему игровому сервису

Компания Google сообщила, что сервис потокового воспроизведения игр Google Stadia теперь бесплатен для всех, кто имеет аккаунт Gmail. Если у пользователя есть совместимое устройство и контроллер, а также качественный интернет в одной из 14 поддерживаемых стран, то он может зарегистрироваться прямо сейчас и получить версию "Pro" с несколькими встроенными играми на два месяца.

До сегодняшнего дня Stadia была доступна только через Premiere Edition за 129 долларов, поставляемая с контроллером, хотя бесплатная версия "Base" уже давно обещана. В своем блоге компания объяснила, что сильное давление пандемии привело к тому, что они наконец открыли сервис.

Хотя компания не сообщает ничего о постоянном бесплатном базовом уровне, представитель Google подтвердил, что он существует, и игроки, зарегистрировавшиеся сегодня, смогут перейти на него, если они решат не платить за Pro через два месяца. Он ограничен разрешением 1080p, 60 кадрами в секунду и стереозвуком.

Бесплатный сервис на даный момент доступен в следующих странах: США, Канада, Объединенное Королевство, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания,  Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия.

Как сообщало издание "Комментарии", Google опубликует данные о перемещении пользователей.


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Источник: https://techcrunch.com/2020/04/08/google-makes-stadia-pro-free-for-two-months/
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