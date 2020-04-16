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Немецкая компания Crytek интригует геймеров неанонсированной ААА-игрой

Компания Crytek собирается возродить популярную игровую серию Crysis

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Немецкая компания Crytek интригует геймеров неанонсированной ААА-игрой

Немецкая компания Crytek представит новую игру из серии Crysis. Разработчики взбудоражили поклонников игры еще 13 апреля, опубликовав на официальной странице Crysis сообщение: "Получение данных". Предыдущий пост датируется 13 декабря 2016 года, поэтому геймеры и обратили на нее внимание.

На данный момент компания Crytek опубликовала новое сообщение, будто обращаясь к протагонисту первой Crysis: "Номад, ты с нами?". Возможно, разработчики работают над переизданием игры, но список вакансий компании намекает на более масштабный проект.

На официальном сайте Crytek была опубликована вакансия технического директора, которого приглашают поработать над неанонсированной ААА-игрой. В описании должности говорится, что техническому директору прийдется руководить развитием технологий игры и поддерживать общее видение проекта. Существенным преимуществом для кандидата станет опыт работы с консолями текущего поколения и персональными компьютерами.

Чаще всего технического директора ищут в начале проекта, но, судя по публикациям в Twitter, немцы уже готовятся к полноценному анонсу и последующему выпуску игры. Пока не понятно, будет ли это переиздание с обновленной графикой, полноценный ремейк или новая часть серии.


Как сообщало издание "Комментарии", игра Call of Duty: Warzone получит обновленную королевскую битву.


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Источник: https://gagadget.com/games/62561-nomad-tyis-nami-crytek-gotovit-aaa-igru-namekaya-navozrozhdenie-crysis/
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