Компания Ubisoft рассказала о главных особенностях новой Assassin’s Creed

Ранее компания Ubisoft уже анонсировала игру Assassin’s Creed Valhalla, сообщив первые подробности о геймплее и сюжете. В интервью для портала Game Informer креативный директор проекта Ашраф Измаил пролил больше света на систему прогрессии.

Как рассказал разработчик, в Valhalla на первом месте стоит сила, а не цифры. Также больше роли будут играть разблокированные умения и экипировка. "Частью нашего нового взгляда на элементы RPG и прогрессию, я бы сказал, стал акцент не столько на уровнях, сколько на чувстве силы. Ваша сила основывается на полученных навыках. Вот как мы смотрим на этот механизм в мире, где на первое место выходят ваши способности и то, что вы можете сделать", — сообщил Измаил.

В предидущей части серии Assassin’s Creed: Odyssey система прогрессии мешала классическому скрытному прохождению. Чтобы бесшумно ликвидировать противников, геймерам приходилось подниматься даже выше их уровня, чтобы наносить достаточно урона. Похоже, в Valhalla такой проблемы уже не будет. Креативный директор добавил, что у персонажа останется привычный рейтинг силы, но он будет играть меньше роли, чем в Odyssey.





Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft анонсировала дату выхода Assassin’s Creed Rogue.

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