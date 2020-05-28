Epic Games Store бесплатно раздает полную коллекцию Borderlands 2

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9499.95
ETH/USD
222.23
LTC/USD
44.95
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Игровая платформа Epic Games Store (конкурент Steam)
бесплатно раздает полную коллекцию Borderlands 2 со всеми дополнениями под названием Borderlands: The Handsome Collection. Игру можно
забрать по ссылке в магазине.
Borderlands:
The Handsome Collection —
уже третья бесплатная игра в рамках большой акции в игровом магазине Epic Games Store, которая началась 14
мая и закончится 11 июня. С 14 до 21 мая бесплатно раздавали игру Grand Theft Auto 5, а с 21 до 28 мая — Sid Meier’s Civilization 6. Borderlands: The Handsome Collection будет
доступна бесплатно до 18:00 по киевскому времени 4 июня. После этого в течение
недели будут раздавать последнюю бесплатную игру ARK: Survival Evolved.
Сборник The Handsome Collection вышел для компьютеров и игровых консолей в 2015 году. В него
входит игра Borderlands
2, игра The Pre-Sequel и
все DLC для обоих шутеров. Также за активацию игрок получает
финансовый купон, который можно использовать для покупки любой вышедшей игры.
Как сообщал портал "Комментарии", ежегодный игровой
фестиваль BlizzCon не пройдет в 2020 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости