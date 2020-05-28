Epic Games Store бесплатно раздает полную коллекцию Borderlands 2

Игровая платформа Epic Games Store (конкурент Steam) бесплатно раздает полную коллекцию Borderlands 2 со всеми дополнениями под названием Borderlands: The Handsome Collection. Игру можно забрать по ссылке в магазине.

Borderlands: The Handsome Collection — уже третья бесплатная игра в рамках большой акции в игровом магазине Epic Games Store, которая началась 14 мая и закончится 11 июня. С 14 до 21 мая бесплатно раздавали игру Grand Theft Auto 5, а с 21 до 28 мая — Sid Meier’s Civilization 6. Borderlands: The Handsome Collection будет доступна бесплатно до 18:00 по киевскому времени 4 июня. После этого в течение недели будут раздавать последнюю бесплатную игру ARK: Survival Evolved.

Сборник The Handsome Collection вышел для компьютеров и игровых консолей в 2015 году. В него входит игра Borderlands 2, игра The Pre-Sequel и все DLC для обоих шутеров. Также за активацию игрок получает финансовый купон, который можно использовать для покупки любой вышедшей игры.

Как сообщал портал "Комментарии", ежегодный игровой фестиваль BlizzCon не пройдет в 2020 году.

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