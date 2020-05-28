Продажи игр о Ведьмаке превысили 50 млн копий

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Разработчики из студии CD Projekt объявили
о том, что общие мировые продажи трилогии игр о Ведьмаке на всех платформах
превысили 50 миллионов копий. Более половины проданных копий принадлежат
третьей части игры, которая называется "Ведьмак 3: Дикая охота". Она продана 28
миллионов раз. Об этом сообщили представители игры в официальном аккаунте о
Ведьмаке в социальной сети Twitter.
За последний год продано около 10
миллионов копий игр, потому что в июне 2019 года разработчики объявили о
результате в 40 миллионов проданных игр. Третья часть игр о Ведьмаке вышла в
2015 году, но самые высокие продажи за год показала только в 2019 году. Тогда CD Projekt в
своем годовом финансовом отчете рассказали о 6 миллионах копий на всех
платформах.
Ведьмаку посвящены не только игры,
но и множество книг, фильмов и сериалов. Это целая вселенная с большой базой
поклонников.
Как сообщал портал "Комментарии", игровой
онлайн-магазин Epic Games Store бесплатно раздает полную коллекцию Borderlands 2 под названием Borderlands:
The Handsome Collection.
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