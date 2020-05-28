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Продажи игр о Ведьмаке превысили 50 млн копий

Больше половины проданных копий принадлежат третьей части игры о Ведьмаке

28 мая 2020, 23:23 comments2262
Автор:

Антон Корнилов

Продажи игр о Ведьмаке превысили 50 млн копий

Разработчики из студии CD Projekt объявили о том, что общие мировые продажи трилогии игр о Ведьмаке на всех платформах превысили 50 миллионов копий. Более половины проданных копий принадлежат третьей части игры, которая называется "Ведьмак 3: Дикая охота". Она продана 28 миллионов раз. Об этом сообщили представители игры в официальном аккаунте о Ведьмаке в социальной сети Twitter.

За последний год продано около 10 миллионов копий игр, потому что в июне 2019 года разработчики объявили о результате в 40 миллионов проданных игр. Третья часть игр о Ведьмаке вышла в 2015 году, но самые высокие продажи за год показала только в 2019 году. Тогда CD Projekt в своем годовом финансовом отчете рассказали о 6 миллионах копий на всех платформах.

Ведьмаку посвящены не только игры, но и множество книг, фильмов и сериалов. Это целая вселенная с большой базой поклонников.

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Источник: https://twitter.com/witchergame/status/1266057420557766657
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