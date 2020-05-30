Sony представит игры для PlayStation 5 уже 4 июня

Технологическая компания Sony планирует провести 4 июня презентацию игр для новой игровой консоли PlayStation 5, которая выйдет уже в 2020 году. Об этом сообщили на официальном сайте Sony PlayStation.

Представители компании рассказали, что представят игры для консоли следующего поколения, среди которых будут новинки как от крупных игровых студий, так и небольших. Но каждая из них продемонстрирует весь потенциал нового железа PlayStation 5.

Физическую презентацию Sony не смогла провести из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но президент компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан отметил, что это дало им "удивительную возможность" найти новый подход и пригласить всех игроков и поклонников игровой консоли PlayStation в путешествие по новым играм.

Пока неизвестно, покажут ли на презентацию самую новую консоль PlayStation 5 или хотя бы элементы ее дизайна. Презентация начнется в четверг, 4 июня, в 23:00 по киевскому времени.

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