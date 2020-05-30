Sony представит игры для PlayStation 5 уже 4 июня

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9381.34
ETH/USD
219.26
LTC/USD
44.41
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.38
Технологическая компания Sony планирует провести 4 июня
презентацию игр для новой игровой консоли PlayStation 5, которая выйдет уже в 2020 году. Об этом сообщили
на официальном сайте Sony PlayStation.
Представители компании рассказали, что представят игры для
консоли следующего поколения, среди которых будут новинки как от крупных
игровых студий, так и небольших. Но каждая из них продемонстрирует весь
потенциал нового железа PlayStation
5.
Физическую презентацию Sony не смогла провести из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но президент компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан
отметил, что это дало им "удивительную возможность" найти новый подход и
пригласить всех игроков и поклонников игровой консоли PlayStation в
путешествие по новым играм.
Пока неизвестно, покажут ли на презентацию самую новую
консоль PlayStation 5 или
хотя бы элементы ее дизайна. Презентация начнется в четверг, 4 июня, в 23:00 по
киевскому времени.
Как сообщал портал "Комментарии", Samsung представит 5000 часов контента о здоровье в новых телевизорах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости