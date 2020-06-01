Культовая ролевая игра появится на Android и iOS

Еще в прошлом году компания Riot Games анонсировала League of Legends: Wild Rift — мобильную версию популярной MOBA, которая может работать на Android и iOS. Разработчики все еще отказываются сообщить точную дату релиза, но представили видео с геймплеем.

В рамках мероприятия Summer Game Fest исполнительный продюсер компании Майкл Чоу рассказал, что альфа-тест игры League of Legends: Wild Rift будет запущен уже на следующей неделе. Тестирование будет проходить с 6 по 27 июня, но только на территории двух стран - Бразилии и Филиппин. Ожидается, что до конца 2020 года игра выйдет во всем мире. Также Чоу заверил, что со временем появится консольная версия.

Также разработчики сообщили, что League of Legends: Wild Rift — это не просто копия PC-версии, а созданная с нуля абсолютно новая игра. Матчи в Wild Rift длятся 15–20 минут. Это почти в два раза меньше, чем в League of Legends. Кроме того управление адаптировали под сенсорные экраны смартфонов.





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