Компания Sony отказалась от презентации своей игровой консоли

Компания Sony отложила проведение презентации для своей следующей игровой консоли. В своем заявлении она прямо не упоминала гражданские беспорядки в США, но сослалась на это, сказав, что "мы не чувствуем, что сейчас настало время для празднования" и "необходимо услышать более важные голоса".

Sony должна была представить некоторые игры в разработке для своей новой PlayStation 5 в четверг. Решение о переносе презентации позволяет избежать рисков, присущих попыткам продвигать игры, в которых присутствует насилие, в то время, как в США происходят противостояния и столкновения. Многие представители средств массовой информации, которые должны были освещать запуск, приветствовали это решение. Хотя Sony лишь косвенно ссылалась на протесты в своем уведомлении об отсрочке, она была более откровенной в своих взглядах в более ранних публикациях в социальных сетях.



Напомним, что ранне Google отложил онлайн-мероприятие для следующей версии Android. Американский технологический гигант планировал продемонстрировать новые функции мобильной операционной системы в среду, а также выпустить версию для тестировщиков. На веб-сайте Android Developer было опубликовано аналогичное заявление, гласящее: "Сейчас не время праздновать". Google также избегал прямого упоминания протестов, последовавших за убийством Джорджа Флойда, 46-летнего темнокожего мужчины, который погиб во время задержания полицией.

Ни одна из компаний еще не назвала даты, на которые их события будут перенесены.

Как сообщало издание "Комментарии", новый фильм Sony будет о женщине-супергероине.



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