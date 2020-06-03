Более 100 игр: в PS Store стартовала большая распродажа "Время играть"

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В среду, 3 июня, в онлайн-магазине игры PlayStation Store началась
новая большая распродажа под названием "Время играть", в рамках которой более
100 игр будут продаваться со скидками в течение двух недель — до среды, 17
июня. Об этом сообщили в блоге компании на официальном сайте PlayStation.
Страница с большой распродажей появится в магазине немного
позже. Полный список игр со скидками уже доступен на странице в официальном
блоге PlayStation. В
рамках акции со скидкой также продается годовая подписка PlayStation Plus на
12 месяцев.
Среди интересных проектов в распродажу "Время играть" попали Assassin’s Creed Odyssey (Ultimate Edition), Battlefield
5, BioShock: The Collection, Black Desert (Standart, Deluxe и Ultimate Edition), Borderlands
2 VR, Borderlands 3, CoD: Black Ops 4, CoD: MW (1 и 2), Dark Souls 3, Days Gone, Death
Stranding, FIFA 20, GTA 5, Marvel’s Spider-Man: GOTY, Metro Exodus, Mortal
Kombat 11, NHL 20, Red Dead Redemption 2, Resident Evil (2, 3), Shadow of the
Tomb Raider, TES (Skyrim, Online), The Sims 4, The Last of Us, Uncharted 4, The
Witcher 3: Wild Hunt и многие другие.
Как сообщал портал "Комментарии", Sony планировала представить игры для PlayStation 5 уже 4 июня, но из-за массовых протестов в США презентацию пришлось перенести
на неопределенный срок.
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