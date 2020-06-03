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Более 100 игр: в PS Store стартовала большая распродажа "Время играть"

Более 100 игр будут продаваться со скидками в PS Store до 17 июня

сегодня, 18:07
Автор:

Антон Корнилов

Более 100 игр: в PS Store стартовала большая распродажа "Время играть"

В среду, 3 июня, в онлайн-магазине игры PlayStation Store началась новая большая распродажа под названием "Время играть", в рамках которой более 100 игр будут продаваться со скидками в течение двух недель — до среды, 17 июня. Об этом сообщили в блоге компании на официальном сайте PlayStation.

Страница с большой распродажей появится в магазине немного позже. Полный список игр со скидками уже доступен на странице в официальном блоге PlayStation. В рамках акции со скидкой также продается годовая подписка PlayStation Plus на 12 месяцев.

Среди интересных проектов в распродажу "Время играть" попали Assassin’s Creed Odyssey (Ultimate Edition), Battlefield 5, BioShock: The Collection, Black Desert (Standart, Deluxe и Ultimate Edition), Borderlands 2 VR, Borderlands 3, CoD: Black Ops 4, CoD: MW (1 и 2), Dark Souls 3, Days Gone, Death Stranding, FIFA 20, GTA 5, Marvel’s Spider-Man: GOTY, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NHL 20, Red Dead Redemption 2, Resident Evil (2, 3), Shadow of the Tomb Raider, TES (Skyrim, Online), The Sims 4, The Last of Us, Uncharted 4, The Witcher 3: Wild Hunt и многие другие.

Как сообщал портал "Комментарии", Sony планировала представить игры для PlayStation 5 уже 4 июня, но из-за массовых протестов в США презентацию пришлось перенести на неопределенный срок.


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Источник: https://blog.playstation.com/2020/06/02/days-of-play-comes-to-playstation-store/
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