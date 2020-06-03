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Геймеров ожидает метроидвания с апокалиптическими мотивами

Главный герой игры будет спасать мир и встретит на своем пути множество интересных персонажей

сегодня, 18:43
Автор:

Зинченко Павел

Геймеров ожидает метроидвания с апокалиптическими мотивами

Компании The Shady Gentlemen и Top Hat Studios представили игру SteamDolls — Order Of Chaos, которая является мрачной метроидванией с закосом под стимпанк.

События игры происходят в городе будущего, который находится в состоянии апокалипсиса. Люди вынуждены встать на путь исправления после того, как истратили все запасы ископаемого топлива. Но вдруг ученые обнаружили новый сверхпроводящий материал, который способен все перевернуть вспять. В результате люди возвращаются к комфортной и беззаботной жизни и начинают деградировать.

Но с таким положением дел не смирился воришка по имени Шепот, который решил спасти общество, пролив свет на глобальный мировой заговор. На этом пути он встретит "богиню Природы", бессмертного богача, девушку-стрелка и многих других персонажей. Примечательно, что каждый из них будет иметь свою историю жизни.

Главный герой буде решать проблемы с помощью клинка, но только игрок решает, каким именно образом. Возможно, Шепот бросится в стремительную и разрушающую атаку. А может нанесет удар в спину, стоя в тени.

Релиз SteamDolls — Order Of Chaos выйдет в 2021 году. Игра предназначена для PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch и персонального компьютера.

Как сообщало издание "Комментарии", стала известна дата выхода игры GTA VI.


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Источник: https://gagadget.com/games/63412-steamdolls-order-ofchaos-mrachnaya-stimpank-metroidvaniya-vduhe-castlevania-idead-cells/
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