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SEGA анонсировала мини-версию консоли 1990 года

Game Gear Micro получит четыре игры и четыре цвета

сегодня, 20:50
Автор:

Антон Корнилов

SEGA анонсировала мини-версию консоли 1990 года

Популярная игровая компания SEGA в честь своего 60-летнего юбилея представила мини-версию своей популярной портативной консоли под названием Game Gear Micro, которая впервые вышла в 1990 году. Об этом сообщили на официальном сайте компании SEGA.

Корпус консоли составляет 80 миллиметров в ширину, 20 миллиметров в глубину и 43 миллиметра в высоту. Диагональ дисплея — 1,15 дюйма. Оригинальная консоль имела 3,2-дюймовый экран.

Мини-консоль представлена в четырех цветовых вариантах: черный, синий, красный и желтый. В консоли каждого цвета предустановлены уникальные игры. Например, в синей — Sonic Chaos и Sylvan Tale, а в черной — Out Run и Puyo Puyo 2.

Консоли будут продавать комплектом, в который также добавили дополнительный аксессуар для увеличения изображения с помощью линзы под названием Big Window.

Продажи планируют начать 6 октября 2020 года в Японии по цене в 5000 йен или 50 долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", в PS Store стартовала большая распродажа "Время играть", в которой более 100 игр получили скидки.


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Источник: https://www.gematsu.com/2020/06/game-gear-micro-announced-launches-october-6-in-japan
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