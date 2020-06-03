SEGA анонсировала мини-версию консоли 1990 года

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Популярная игровая компания SEGA в честь
своего 60-летнего юбилея представила мини-версию своей популярной портативной
консоли под названием Game Gear Micro,
которая впервые вышла в 1990 году. Об этом сообщили на официальном сайте
компании SEGA.
Корпус консоли составляет 80 миллиметров в ширину, 20
миллиметров в глубину и 43 миллиметра в высоту. Диагональ дисплея — 1,15 дюйма.
Оригинальная консоль имела 3,2-дюймовый экран.
Мини-консоль представлена в четырех цветовых вариантах:
черный, синий, красный и желтый. В консоли каждого цвета предустановлены
уникальные игры. Например, в синей — Sonic Chaos и Sylvan Tale, а в черной — Out Run и
Puyo Puyo 2.
Консоли будут продавать комплектом, в который также добавили
дополнительный аксессуар для увеличения изображения с помощью линзы под
названием Big Window.
Продажи планируют начать 6 октября 2020 года в Японии по
цене в 5000 йен или 50 долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", в PS Store стартовала
большая распродажа "Время играть", в которой более 100 игр получили
скидки.
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