kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.06.2020

BTC/USD

9751.25

ETH/USD

243.70

LTC/USD

47.69

НБУ 04.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Компания Microsoft показала ремастер популярной игры
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Microsoft показала ремастер популярной игры

Геймерам буде поручено исследовать новые земли и спасать мир от жестокой войны

сегодня, 17:25
Автор:

Зинченко Павел

Компания Microsoft показала ремастер популярной игры

В 2018 году европейская компания THQ Nordic завладела правами на вселенную Kingdoms of Amalur. После этого надолго последовало затишье и ни о каких анонсах слышно не было. Но теперь компания Microsoft помогла геймерам узнать о предстоящем ремастере.

В Microsoft Store появилась официальная страница игры, в которой содержались описания, скриншоты и, что самое главное, дата релиза. Игра все еще выглядит весьма устаревшей, но следует признать, что разрешение создатели улучшили. В описании игры геймеров призывают исследовать Амалур, спасать мир, который страдает от жестокой войны и стать воином, который вырвался из лап смерти. 

Что касается геймплея, то игрокам обещают систему прогрессии с развитием умений, а также поиском лучших брони и оружия. Также с помощью "системы Судьбы" есть возможность прокачивать героя полностью по своему усмотрению.

Игра Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет этим летом, 11 августа. Издание включает как базовую игру, так и комплект дополнений. Пока что представлена только версия игры для Xbox One (неофициально). Также ожидается, что Re-Reckoning появится на PlayStation 4 и PC.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеров ожидает метроидвания с апокалиптическими мотивами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/63445-microsoft-podstavila-thq-raskryiv-remaster-kingdoms-ofamalur-reckoning-doofitsialnogo-anonsa/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!