Компания Microsoft показала ремастер популярной игры

В 2018 году европейская компания THQ Nordic завладела правами на вселенную Kingdoms of Amalur. После этого надолго последовало затишье и ни о каких анонсах слышно не было. Но теперь компания Microsoft помогла геймерам узнать о предстоящем ремастере.

В Microsoft Store появилась официальная страница игры, в которой содержались описания, скриншоты и, что самое главное, дата релиза. Игра все еще выглядит весьма устаревшей, но следует признать, что разрешение создатели улучшили. В описании игры геймеров призывают исследовать Амалур, спасать мир, который страдает от жестокой войны и стать воином, который вырвался из лап смерти.

Что касается геймплея, то игрокам обещают систему прогрессии с развитием умений, а также поиском лучших брони и оружия. Также с помощью "системы Судьбы" есть возможность прокачивать героя полностью по своему усмотрению.

Игра Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет этим летом, 11 августа. Издание включает как базовую игру, так и комплект дополнений. Пока что представлена только версия игры для Xbox One (неофициально). Также ожидается, что Re-Reckoning появится на PlayStation 4 и PC.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеров ожидает метроидвания с апокалиптическими мотивами.

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