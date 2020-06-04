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Epic Games Store бесплатно раздает неожиданную игру

Overcooked раздают бесплатно до 11 июня

сегодня, 22:50
Автор:

Антон Корнилов
Epic Games Store бесплатно раздает неожиданную игру

Игровой онлайн-магазин Epic Games Store (аналог популярного Steam) начал бесплатно раздавать популярную игру-менеджер ресторана под названием Overcooked. Игра будет доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в Epic Games Store. Соответствующая страница с бесплатной игрой появилась на официальном сайте онлайн-магазина игра.

Менеджер ресторана Overcooked предусматривает одиночную игру и кооператив с участием до четырех игроков. Игра вышла в августе 2018 года и заслужила высокие оценки критиков. Например, ПК-версия Overcooked на популярном рейтинговом сайте Metacritic получила 81 балл из 100.

Ранее игру Overcooked уже раздавали бесплатно в игровом онлайн-магазине Epic Games Store с 4 по 11 июля 2019 года. В этот раз игра будет доступна бесплатно до 11 июня 2020 года.

В рамках большой распродажи в Epic Games Store ранее раздавали более популярные игры, среди которых Grand Theft Auto 5, Sid Meiers Civilization 6 и полную коллекцию Borderlands 2 под названием Borderlands: The Handsome Collection. Согласно утечке, с 4 по 11 июня должны были раздавать другую игру — ARK: Survival Evolved. Возможно, раздача этой игры отложена из-за массовых протестов в США.

Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известный производитель конструкторов Lego отказался от рекламы с полицейскими из-за протестов в США.


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Источник: https://www.epicgames.com/store/ru/product/overcooked/home?ref=dtf.ru
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