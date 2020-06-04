Epic Games Store бесплатно раздает неожиданную игру

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Антон Корнилов
Игровой онлайн-магазин Epic Games Store (аналог популярного Steam) начал бесплатно раздавать популярную игру-менеджер
ресторана под названием Overcooked.
Игра будет доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в Epic Games Store. Соответствующая
страница с бесплатной игрой появилась на официальном сайте онлайн-магазина
игра.
Менеджер ресторана Overcooked предусматривает одиночную игру
и кооператив с участием до четырех игроков. Игра вышла в августе 2018 года и
заслужила высокие оценки критиков. Например, ПК-версия Overcooked на
популярном рейтинговом сайте Metacritic получила 81 балл из 100.
Ранее игру Overcooked уже раздавали бесплатно в игровом онлайн-магазине Epic Games Store с
4 по 11 июля 2019 года. В этот раз игра будет доступна бесплатно до 11 июня
2020 года.
В рамках большой распродажи в Epic Games Store ранее
раздавали более популярные игры, среди которых Grand Theft Auto 5, Sid Meier’s Civilization 6 и полную
коллекцию Borderlands 2
под названием Borderlands:
The Handsome Collection. Согласно утечке,
с 4 по 11 июня должны были раздавать другую игру — ARK: Survival Evolved. Возможно, раздача этой игры
отложена из-за массовых протестов в США.
Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известный
производитель конструкторов Lego отказался от рекламы с полицейскими из-за протестов в США.
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