Знаменитый китайский геймер покидает киберспорт

Самый известный киберспортсмен в Китае, Цзян Цзыхао, официально ушел из игры в возрасте 23 лет. Причиной ухода послужили проблемы со здоровьем, сообщает BBC.

Цзян Цзыхао был профессиональным геймером с 2012 года, играя в League of Legends под именем "Uzi". Его решение об уходе было размещено на китайском сайте социальных сетей Weibo, где где геймер имеет пять миллионов подписчиков.

В обращении к фанатам Uzi, которого также прозвали "Безумным псом" за агрессивный стиль игры, сказал: "С сожалением сообщаю вам всем, что с гордостью принимаю решение уйти в отставку. В результате того, что я не спал в течение многих лет, придерживался жирной диеты и находился в состоянии непреодолимого стресса, в прошлом году я узнал, что у меня диабет 2 типа".

Также геймер сообщил о проблемах с психическим состоянием. Несмотря на то, что Цзыхао изменил свой график работы, тренировался и принимал лекарства, его положение не улучшилось и пришлось принимать решительные меры, что привело к его уходу из киберспорта.

Игровая зависимость считается большой проблемой в Китае, и правительство часто связывает ее с плохим состоянием здоровья детей. В ноябре прошлого года был введен комендантский час для онлайн-игр для детей до 18 лет, согласно которому им запрещено играть с десяти часов вечера до восьми утра. Китай является вторым по величине игровым рынком в мире, но правительство неоднократно заявляло, что видеоигры негативно влияют на молодежь.



Как сообщало издание "Комментарии", победителем киберспортивного турнира GrandMasters Global Finals впервые стала девушка.

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