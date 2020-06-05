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Знаменитый китайский геймер покидает киберспорт

Цзян Цзыхао объявил об уходе из киберспорта, сославшись на проблемы со здоровьем

сегодня, 09:59
Автор:

Зинченко Павел
Знаменитый китайский геймер покидает киберспорт

Самый известный киберспортсмен в Китае, Цзян Цзыхао, официально ушел из игры в возрасте 23 лет. Причиной ухода послужили проблемы со здоровьем, сообщает BBC.

Цзян Цзыхао был профессиональным геймером с 2012 года, играя в League of Legends под именем "Uzi". Его решение об уходе было размещено на китайском сайте социальных сетей Weibo, где где геймер имеет пять миллионов подписчиков. 

В обращении к фанатам Uzi, которого также прозвали "Безумным псом" за агрессивный стиль игры, сказал: "С сожалением сообщаю вам всем, что с гордостью принимаю решение уйти в отставку. В результате того, что я не спал в течение многих лет, придерживался жирной диеты и находился в состоянии непреодолимого стресса, в прошлом году я узнал, что у меня диабет 2 типа".

Также геймер сообщил о проблемах с психическим состоянием. Несмотря на то, что Цзыхао изменил свой график работы, тренировался и принимал лекарства, его положение не улучшилось и пришлось принимать решительные меры, что привело к его уходу из киберспорта.

Игровая зависимость считается большой проблемой в Китае, и правительство часто связывает ее с плохим состоянием здоровья детей. В ноябре прошлого года был введен комендантский час для онлайн-игр для детей до 18 лет, согласно которому им запрещено играть с десяти часов вечера до восьми утра. Китай является вторым по величине игровым рынком в мире, но правительство неоднократно заявляло, что видеоигры негативно влияют на молодежь.

Как сообщало издание "Комментарии", победителем киберспортивного турнира GrandMasters Global Finals впервые стала девушка.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52920786
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