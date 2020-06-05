Xbox выпустила лимитированную консоль One X в дизайне Cyberpunk 2077

Технологическая компания Microsoft выпустила лимитированную версию популярной консоли Xbox One X в стилистике популярной игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

В комплект новинки вошли кастомизированная игровая консоль в стилистике игры Cyberpunk 2077 с одним терабайтом внутренней памяти и светящимся корпусом с LED-индикаторами, беспроводной геймпад Xbox One в стилистке игры Cyberpunk 2077, а также цифровая копия игры Cyberpunk 2077, которая выходит уже 17 сентября 2020 года, а также подписка на месяц использования сервиса Xbox Game Pass Ultimate.

В среднем новая игровая консоль Xbox One X Cyberpunk 2077 в украинских магазинах стоит около 14 тысяч гривень. В технологической компании Microsoft заявили, что последняя версия консоли этого поколения Xbox One X в стилистике игры Cyberpunk 2077 выйдет тиражом всего в 45 тысяч гаджетов.

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