Xbox выпустила лимитированную консоль One X в дизайне Cyberpunk 2077

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Антон Корнилов
Технологическая компания Microsoft выпустила лимитированную версию популярной консоли Xbox One X в стилистике популярной игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщили в игровом издании DTF.
В комплект новинки вошли кастомизированная игровая консоль в
стилистике игры Cyberpunk
2077 с одним терабайтом внутренней памяти и светящимся корпусом с LED-индикаторами,
беспроводной геймпад Xbox One в стилистке игры Cyberpunk 2077, а также цифровая копия игры Cyberpunk 2077, которая выходит уже 17
сентября 2020 года, а также подписка на месяц использования сервиса Xbox Game Pass Ultimate.
В среднем новая игровая консоль Xbox One X Cyberpunk 2077 в украинских
магазинах стоит около 14 тысяч гривень. В технологической компании Microsoft заявили,
что последняя версия консоли этого поколения Xbox One X в стилистике игры Cyberpunk 2077 выйдет тиражом всего в 45
тысяч гаджетов.
Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-магазин игр Epic
Games Store бесплатно раздает неожиданную игру под названием Overcooked вместо
запланированной ARK: Survival Evolved. Предложение
актуально до 11 июня.
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