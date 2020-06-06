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Steam предоставила бесплатный доступ к популярной игре

Участники "бесплатных выходных" смогут формировать команды и проводить сражения

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел
Steam предоставила бесплатный доступ к популярной игре

В то время, как Epic Games Store радует геймеров бесплатной раздачей Overcooked, в Steam стартовали бесплатные выходные для PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), которую и без того можно приобрести со скидкой.

Геймеры смогут попасть во все режимы PUBG, но доступ во внутренний магазин будет ограничен для "бесплатных" посетителей. Но самое главное будет доступным - игроки смогут формировать команды и проводить сражения.

Кроме того, участники "бесплатных выходных" смогут оценить последнее обновление в игры. С публичным патчем 7.2 у нее появился ранговый режим, который действует по особым правилам. С их помощью разработчики попытались противостоять деятельности читеров, сделав обязательной привязку к номеру телефона для игроков на персональном компьютере.

"Бесплатные выходные" в PUBG будут продолжаться до 8 июня 20:00 по киевскому времени. Во время акции будет действовать скидка в 50% на базовую версию игры. Так что сейчас PUBG для PC можно приобрести за 236 гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события.


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Источник: https://gagadget.com/63466-pubg-stala-vremenno-besplatnoj-vsteam-iprodaetsya-soskidkoj-v50/
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