Steam предоставила бесплатный доступ к популярной игре

В то время, как Epic Games Store радует геймеров бесплатной раздачей Overcooked, в Steam стартовали бесплатные выходные для PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), которую и без того можно приобрести со скидкой.

Геймеры смогут попасть во все режимы PUBG, но доступ во внутренний магазин будет ограничен для "бесплатных" посетителей. Но самое главное будет доступным - игроки смогут формировать команды и проводить сражения.

Кроме того, участники "бесплатных выходных" смогут оценить последнее обновление в игры. С публичным патчем 7.2 у нее появился ранговый режим, который действует по особым правилам. С их помощью разработчики попытались противостоять деятельности читеров, сделав обязательной привязку к номеру телефона для игроков на персональном компьютере.

"Бесплатные выходные" в PUBG будут продолжаться до 8 июня 20:00 по киевскому времени. Во время акции будет действовать скидка в 50% на базовую версию игры. Так что сейчас PUBG для PC можно приобрести за 236 гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события.

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