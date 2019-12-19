Компания Apple запатентовала важную функцию для iPhone 12

Компания Apple получила патент на сенсорную идентификацию для оптического считывания отпечатков пальцев, которая будет находится под дисплеем. Это означает, что пользователи смогут увидеть некоторые новые функции биометрической безопасности в iPhone 12 от Apple, которые ожидаются в 2020 году, сообщает портал 9-5 Mac.

Согласно патенту сенсорный дисплей может служить "и устройством ввода, и дисплеем", тогда как сам по себе "дисплей будет взаимодействовать с контроллером для выполнения одной или нескольких функций устройства в ответ на ввод". Дисплей можно изменить, открыв меню приложения нажатием на контроллер или на сенсорный дисплей.

Оптический датчик изображения реагирует на биометрические данные пользователя, такие как отпечатки пальцев. Контроллер может аутентифицировать пользователя путем сопряжения полученных данных биометрического изображения с биометрическими шаблонами, уже находящимися в памяти.

В декабре Управление по патентам и товарным знакам США уже выдало Apple 59 новых патентов, в том числе одну по биометрической системе 3D Face ID, которая использует отслеживание глаз и головы для расширенного анализа лица в iDevices, Mac и играх. В другой патентной заявке Apple обсуждает биометрическое сопоставление идентификатора лица с частичными изображениями лица и в условиях плохого освещения.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple iTunes Remote получило новые обновления.