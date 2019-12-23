Компания Vivo анонсировала запуск очередного флагмана в следующем году

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии MWC 2020 начнется 24 февраля и продлится до 27 февраля. Как и каждый год, в 2020 году MWC будет проходить в Барселоне. Компания Vivo официально анонсировала событие 23 февраля, до официального старта мероприятия в MWC 2020. Китайский производитель смартфонов подтвердил презентацию смартфона, но не уточнил, какого именно.

В приглашении четко указаны время, место и дата проведения мероприятия, но нет упоминания о предстоящем продукте. Однако в приглашении упоминается большая буква "V", возможно, намекающая на следующую серию Vivo V. На данный момент нет никаких официальных сообщений о том, что означает "V", но есть большие шансы, что он намекает на преемника недавно выпущенной серии Vivo V17. И если Vivo действительно запустит новую серию V на MWC 2020, возможно, это будет Vivo V19, учитывая, что компания не использует четные номера для названий своих телефонов.

Vivo обычно выпускает две серии V каждый год. Один в начале года, а другой в конце года. Производитель смартфонов начал 2019 год с запуска серии Vivo V15, включая Vivo V15 и Vivo V15 Pro. Во второй половине года Vivo выпустила V17 Pro, а затем V17 в начале этого месяца.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo объявила официальную дату анонса смартфона X30.