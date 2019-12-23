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iPhone помог выйти на след угонщиков автомобиля

Полиция сумела найти угнанный автомобиль с помощью функции Find My iPhone

сегодня, 18:19
Автор:

• Зинченко Павел

Девушка из штата Айова по имени Виктория О'Коннор недавно использовала функцию Apple Find My iPhone, которая теперь является частью приложения Find My в iOS 13, чтобы найти свою машину после кражи. О'Коннор оставила свой iPhone в машине и быстро сделала покупки в местном магазине. О'Коннор оставила ключи внутри автомобиля. Когда она вернулась, ее машину уже угнали. В ней остались ее смартфон и кошелек.

Сложность состоит в том, что квартира О'Коннор была частично разрушена пожаром около трех месяцев назад. Виктория рассказала, что она, по сути, жила в своей машине.

С включенной функцией Find My iPhone местным властям удалось определить общее местоположение телефона и, в свою очередь, найти и вернуть украденный автомобиль, который находился в близлежащем жилом комплексе. К сожалению, О'Коннор еще не получила назад свой iPhone, кошелек и другие вещи. Полиция, тем не менее, уверена, что все вышеупомянутые предметы находятся где-то на територии жилого комплекса.

Полиция все еще пытается найти личные вещи О'Коннор. Они надеются, что записи службы безопасности из круглосуточного магазина помогут им определить виновников и выяснить, в какой квартире они проживают.

Как сообщало издание "Комментарии", cмарт-часы Apple Watch спасли жизнь молодой американской паре.

Источник: https://bgr.com/2019/12/19/woman-uses-find-my-iphone-feature-to-recover-stolen-car/
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