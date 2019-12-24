Компания Realme представит новый флагман в начале 2020 года

Компания Realme готова выпустить свой первый смартфон 5G в Китае 7 января. Он будет называться Realme X50 5G. Рассказав о некоторых функциях будущего смартфона в течение последних нескольких дней, компания наконец-то объявила дату запуска своего нового флагмана Realme X50 через свой официальный аккаунт в Weibo.

Согласно тизерам, опубликованным на Weibo и JD.com, грядущий Realme X50 5G будет поддерживать двухрежимный 5G SA / NSA. Сетевые архитектуры будут поставляться со всеми основными полосами частот для подключения 5G, включая n1, n41, n78, n79. Также подтверждено, что смартфон поддерживает двухканальную связь, которая позволяет одновременно использовать Wi-Fi и 5G. Это помогает увеличить скорость сети. Смартфон будет оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G 5G в сочетании с графическим процессором Adreno 620.

Согласно предыдущим утечкам и сообщениям, Realme X50 5G будет иметь 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и будет комплектоваться батареей емкостью 4500 мАч. Говорят, что устройство имеет несколько вариантов, таких как 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается оптики, смартфон, как сообщается, будет оснащен четырехкамерной камерой заднего вида с 60-мегапиксельной первичной линзой, 8-мегапиксельным вторичным сенсором, 2-мегапиксельной третьей сенсорной камерой и еще одним 2-мегапиксельным шутером. На передней панели Realme X50 установлен модуль камеры с двумя селфи с 32-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельным сенсором Samsung CD1.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит собственные беспроводные наушники.