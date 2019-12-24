Meizu выпустит четыре смартфона с поддержкой 5G в 2020 году

Доля рынка компании Meizu продолжает снижаться в условиях жесткой конкуренции. Как и большинство OEM-производителей, испытывающих затруднения в связи с насыщением рынка, Meizu пытается использовать технологии 5G для своего возрождения.

Об этом в интервью средствам массовой информации сообщил технический директор компании Лян Донгмин. Лян является опытным инженером Meizu, который присоединился к китайской фирме в 2003 году и в настоящее время является руководителем группы в области исследований и разработки мобильных телефонов. Он сообщил, что Meizu по-прежнему надеется вернуться к стратегии "сначала бренд".

Официальный представитель Meizu заявил, что Meizu сосредоточится на мобильных телефонах 5G в 2020 году. Он также намекнул, что компания будет выпускать телефоны с дизайном, стилизованным под преобладающую тенденцию. Это должно стать самым большим изменением в стратегии компании, поскольку она до сих пор придерживалась дизайна, поддерживающего симметрию дисплея телефона.

В следующем году Meizu планирует выпустить не менее четырех флагманских мобильных телефонов 5G, а также AIoT, AR / VR и другие продукты для сетей 5G. Что касается подробностей о мобильных телефонах 5G, Лян их не сообщил, но заявил, что в дополнение к 5G инновации Meizu в области объективов, пользовательского интерфейса и экрана станут ключом к повышению конкурентоспособности.

Как сообщало издание "Комментарии", стал известен дизайн нового смартфона Meizu.