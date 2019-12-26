Компания OPPO представила следующее поколение смартфонов Reno

Сегодня компания OPPO выпустила свою серию смартфонов среднего класса - Reno 3. Два смартфона из этой серии, OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro, поставляются с настройкой задней камеры и поддержкой 5G. Оба смартфона работают на недавно выпущенном Android 10 на базе ColorOS 7.

OPPO Reno 3 поставляется в двух вариантах хранения: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения по цене 3399 юаней и 12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения за 3699 юаней. Он поставляется в цветовых вариантах Sunrise Impression, Moonlight White, Moon Night Black и Blue Starry Night.

OPPO Reno 3 Pro также поставляется в двух вариантах - вариант 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения по цене 3999 юаней и вариант 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, который обойдется в 4 499 юаней. Он доступен в вариантах Sunrise Impression, Moon Night Black, Blue Starry Night и Misty White.

OPPO Reno 3 поступит в продажу в Китае с 31 декабря вместе с вариантом хранения OPPO Reno 3 Pro объемом 128 ГБ. Вариант хранения OPPO Reno 3 Pro объемом 256 ГБ поступит в продажу 10 января. OPPO Reno 3 поставляется с 6,4-дюймовым AMOLED Full HD + дисплеем с разрешением 1080 x 2340 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Дисплей имеет водяной вырез наверху. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 1000L. Телефон имеет до 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также имеется встроенный датчик отпечатков пальцев. На передней панели камеры OPPO Reno 3 поставляется с четырехкамерной камерой на задней панели, которая включает основной датчик на 64 Мп, ультра-широкоугольную камеру на 8 Мп, макро-камеру на 2 Мп и моно-камеру на 2 Мп. Для селфи есть фронтальная камера 32 Мп. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4025 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт VOOC 4.0.

OPPO Reno 3 Pro оснащен Full HD + 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц с соотношением сторон экрана к корпусу 92,1%. Он поставляется с камерой в верхнем левом углу. Смартфон также оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G и предлагает варианты оперативной памяти на 12 и 8 ГБ, а также варианты внутренней памяти на 128 и 256 ГБ. В отделе камер этот смартфон также поставляется с четырехслойной камерой заднего вида, которая включает в себя основной сенсор Sony IMX586 на 48 Мп, телеобъектив на 13 Мп, ультра-широкоугольную камеру на 8 Мп и моно-камеру на 2 Мп. На передней панели имеется 32-мегапиксельная камера для селфи. Смартфон работает под управлением ОС Android 10 на базе ColorOS 7. Он имеет батарею емкостью 4025 мАч.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представит новые "умные" часы в 2020 году.