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Китайская компания Lenovo выпустит свой первый игровой смартфон

Компания Lenovo может выпустить смартфон под своим игровым брендом Legion

сегодня, 10:45
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Lenovo вскоре может стать последним производителем, который вступил в клуб игровых смартфонов. Сообщается, что она создала социальную учетную запись в Weibo для своего игрового суббренда Legion, что указывает на скорое объявление нового гаджета. 

Как сообщает портал Gizmochina, подтверждено появление учетной записи Legion Weibo, на которой также есть огненный логотип Legion в качестве аватарки. В описании учетной записи упоминается, что она принадлежит Lenovo Mobile. Аккаунт не раскрыл никаких подробностей о телефоне и опубликовал лишь несколько игровых видео о мобильной игре King of Glory.

В одной из публикаций от 24 декабря показаны четыре телефона с водяным дисплеем, но неясно, являются ли они старыми телефонами Lenovo или грядущим игровым смартфоном. Пока что компания не делала никаких официальных заявлений о существовании игрового смартфона под брендом Legion. 

Legion - это игровой бренд Lenovo, под которым компания в основном выпускала игровые ПК, ноутбуки, аксессуары и мониторы. Если Lenovo решит выпустить игровой смартфон Legion, она будет конкурировать с другими телефонами от Asus ROG, Black Shark, Nubia Red Magic и Razer.

Как сообщало издание "Комментарии", Lenovo выпустила новый бюджетный смартфон

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Источник: https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/lenovo-reportedly-preparing-working-on-legion-branded-gaming-smartphone-7828081.html
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