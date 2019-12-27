Компания Nokia представит сверхбюджетный смартфон

Новый бюджетный смартфон Nokia с номером модели TA-1213 был замечен на сайте сертификации Bluetooth. Эта сертификация намекает на то, что HMD Global готовится выпустить еще один доступный телефон. Недавно компания выпустила Nokia 2.3, а устройство Android One отличалось скромными техническими характеристиками и превосходной конструкцией. В этом году HMD Global выпустила множество телефонов в доступном сегменте, тогда как флагманских моделей было очень мало. Судя по списку Bluetooth, даже эта будущая модель является доступным телефоном.

На сайте Bluetooth указан телефон от HMD Global с номером модели TA-1213. Этот телефон был включен для поддержки Bluetooth 4.2. Кроме того, также отмечается, что он поставляется с процессором серии Qualcomm Snapdragon 200, намекая на то, что телефон является доступным. Поскольку компания недавно выпустила Nokia 2.3, этот новый вариант может стать телефоном Nokia 1.3 Android Go, преемником Nokia 1 Plus. Пока что это лишь предположение, и HMD Global может запустить совершенно другое устройство. Список Bluetooth был впервые обнаружен NokiaPowerUser.

Мало что известно о модели TA-1213 от HMD Global, но более подробная информация должна появиться по мере приближения даты запуска. HMD Global недавно выпустила Nokia 2.3 в Индии после запуска в Египте в начале этого месяца. В последнем телефоне Android One предусмотрены две камеры, батарея емкостью 4000 мАч, MediaTek Helio A22 SoC и 3,5-мм аудиоразъем.

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