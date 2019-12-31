WhatsApp не будет работать на ряде устройств

С 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит работать на гаджетах со старыми версиями операционных систем, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы приложение корректно работало необходимо устройство на операционке Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

У тех, пользователей у кого установлены старые операционные системы не будет возможности регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.

Кроме того, сегодня пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.

Напомним, что служба обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, продолжит оказывать поддержку устройствам под управлением Android 4.0.3 и более поздних версий и iPhone под управлением iOS 9 и более поздних версий. Некоторые телефоны с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2, также все еще поддерживаются.

В предыдущем посте WhatsApp заявил: "Это было трудное для нас решение, но правильное, чтобы дать людям лучшие способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими с помощью WhatsApp".

Как сообщало издание "Комментарии", WhatsApp получил функцию "ожидание вызова".