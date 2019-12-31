Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 31.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

WhatsApp не будет работать на ряде устройств

Для использования WhatsApp необходима будет новая операционная система

сегодня, 14:04
Автор:

• Наталья Шевченко

С 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит работать на гаджетах со старыми версиями операционных систем, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы приложение корректно работало необходимо устройство на операционке Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

У тех, пользователей у кого установлены старые операционные системы не будет возможности регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.

Кроме того, сегодня пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.

Напомним, что служба обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, продолжит оказывать поддержку устройствам под управлением Android 4.0.3 и более поздних версий и iPhone под управлением iOS 9 и более поздних версий. Некоторые телефоны с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2, также все еще поддерживаются.

В предыдущем посте WhatsApp заявил: "Это было трудное для нас решение, но правильное, чтобы дать людям лучшие способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими с помощью WhatsApp".

Как сообщало издание "Комментарии", WhatsApp получил функцию "ожидание вызова".

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20191231/1563041675.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...