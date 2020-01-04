Компания OnePlus представит смартфон с исчезающей камерой

Компания OnePlus готовится анонсировать свой смартфон Concept One на выставке потребительской электроники CES 2020 на следующей неделе. Компания представила короткий тизер устройства, чтобы показать один из его основных моментов (или единственный?) - модуль камеры, спрятанный за задней панелью.

Более подробную информацию о концепте смартфона можно найти в отчете Wired, в котором рассказывается о ранней версии устройства. OnePlus использует электрохромное стекло, которое может переключаться между окрашенным и непрозрачным состоянием. Оно может переключаться между этими двумя состояниями только с помощью электрического сигнала.

В отчете Wired говорится, что Concept One разрабатывается в сотрудничестве с McLaren. Он включает в себя электрохромную технологию автопроизводителей, которая используется в окнах автомобиля. Кроме того, та же самая технология также замечена на некоторых окнах самолета высокого класса. Теперь китайский производитель пытается внедрить это в своем новом смартфоне.

Остальное оборудование и дизайн такие же, как у OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Смартфон использует 48-мегапиксельную основную камеру и дополнительную 16-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Когда приложение камеры открыто, появляются задние камеры, а когда оно закрыто, они исчезают. На данный момент это больше похоже на трюк, нежели на функциональное использование, но прежде чем делать окончательные выводы, следует ждать официального выхода смартфона на CES 2020 7 января.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus создала пианино из смартфонов.