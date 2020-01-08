Китайская компания представила первый смартофон с электронными цветными чернилами

Несмотря на то, что в последние несколько лет количество электронных чернил на смартфонах росло, ни одна компания до сих пор не продвинула эту технологию вперед. И вот известная своими телевизорами китайская компания Hisense представила на выставке CES 2020 смартфон с цветным дисплеем для электронных чернил. Это первый экземпляр цветного дисплея для электронных чернил на смартфоне, который человечество когда-либо видело.

Согласно заявления Hisense, технология настолько проста, что уже скоро процесс производства дисплеев для смартфонов с цветными электронными чернилами станет массовым. В компании также утверждают, что эти новые дисплеи имеют лучшую частоту обновления по сравнению с предыдущими телефонами с электронными чернилами, и что они также более яркие.

В прошлом году Hisense выпустил смартфон E-Ink под названием A5, но тот последовал за современниками с черно-белым дисплеем E-Ink. Теперь, когда имеется цветной дисплей с электронными чернилами, технология стала намного более жизнеспособной для большинства пользователей. Если это соответствует концепции A5, то, вероятно, в конечном итоге это будет устройство среднего уровня.

Первый смартфон с поддержкой E-Ink появился в 2012 году. Это был оригинальный YotaPhone с полноцветным дисплеем на главном экране и E-Ink на задней панели. В 2013 году Onyx разработала собственный смартфон, у которого был только один экран E-Ink. С появлением новой разработки остается только наблюдать, какие тенденции в производстве и использовании электронных чернил будут развиваться в будущем.

Как сообщало издание "Комментарии", Hisense представила смартфон для чтения.