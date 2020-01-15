Приложение Google Phone сможет записывать телефонные звонки

Google планирует добавить возможность записи телефонных звонков в свое приложение Phone. Оно является предустановленным приложением для набора номера на собственных телефонах компании Pixel, а также на устройствах, которые являются частью программы Android One. Китайский производитель смартфонов Xiaomi также начал предварительную установку приложения Google Phone на свои телефоны для европейского рынка.

Разработчики XDA обнаружили подсказки, относящиеся к функции записи звонков, в последней версии 43.0.289191107 приложения Google Phone. Строки, найденные в приложении, предполагают, что в ближайшее время в него будет добавлена ​​кнопка вызова, что позволит пользователям начать запись звука с телефонного звонка.

Как отмечается в отчете разработчиков XDA, добавление нового кода для записи вызовов в приложение Google Phone не подтверждает, что эта функция скоро появится в телефонах Pixel и Android One. Вполне возможно, что эта функция может быть предназначена только для смартфонов Xiaomi, продаваемых в Европе.

Хотя в прошлом запись звонков была возможна на устройствах Android, Google прекратил предоставлять официальный API записи звонков разработчикам, начиная с Android Marshmallow. Некоторые OEM-производители Android поддерживают запись звонков в своих предустановленных приложениях для набора номера, хотя пользователям Google Pixel и Android One требуется получить root права на свои устройства для записи телефонных звонков.

Как сообщало издание "Комментарии", Google изменит стандарты конфиденциальности.

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